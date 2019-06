Plutôt que d’offrir un bouquet de fleurs et une boîte de chocolats à votre tendre moitié, optez donc pour un souhait personnalisable de Mischa Barton.

Eh oui! Celle qui incarnait le rôle de Marissa dans The O.C. (de 2003 à 2006) offre désormais ses services de souhaits personnalisés... pour 75$. Un bon deal si vous souhaitez revoir le joli minois de celle qui s'est fait plutôt discrète sur nos écrans depuis 13 ans!



Mischa prend le temps de tourner ses souhaits entre deux essayages ou même en plein trafic... Histoire que vous vous sentiez vraiment spécial!

L’auteure et comédienne Sarah-Maude Beauchesne a même reçu son propre souhait de l’actrice britannique où elle la félicite pour sa nouvelle série. Un beau cadeau en tout cas. Voyez le souhait ici.

Pour ceux qui se demandaient ce que fait Mischa Barton depuis la mort tragique de son personnage dans The O.C., eh bien voilà. D'après nous, la distribution de ses vœux les plus sincères à travers la toile a réussi à la remettre sur la mappe, car elle participera à la nouvelle saison de The Hills qui sera dévoilée le 24 juin prochain (en même temps que le pont Samuel-De Champlain).

Bravo!

Pour commander votre souhait personnalisé de Mischa c’est par ici.