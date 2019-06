Le chanteur a annoncé dans une story Instagram qu’il se produirait à minuit ce soir lors d’un spectacle extérieur dans le cadre des Francos.

La prestation aura lieu au coin des rues Sainte-Catherine Ouest et Bleury, sur la scène.

Il a écrit sur Instagram: «Vous étiez plusieurs à freaker parce que la résidence de Darlène foufs était 18+. Pour s’excuser à vous et vous honorer mes underages nous nous sommes arrangés avec les Francos pis je vais donner un spectacle gratuit ALL ages ce soir à minuit.»

Il avait déjà donné une série de trois concerts aux Foufounes électriques les 14, 15 et 16 juin derniers, pour «tuer» son album Darlène, prétendait-il.

En concert gratuit... et bientôt au cinéma!

Le Journal rapportait plus tôt aujourd’hui que Hubert Lenoir fait également partie de la distribution du film Like A House on Fire, tourné en ce moment à North Bay, en Ontario.