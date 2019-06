Quoi de mieux pour célébrer l’achat d’un beau gros pick-up neuf que de tirer quelques cartouches, drapé d’un drapeau américain, tout en lisant ses versets favoris de la bible?

Un concessionnaire Ford de Chatom, en Alabama, l’a bien compris avec sa plus récente promotion dans le cadre des célébrations du Jour de l’Indépendance aux États-Unis.

Ainsi, à l’achat de n’importe quel véhicule neuf ou usagé (même pas besoin que ce soit un pick-up), Chatom Ford vous remettra gracieusement un douze, une bible et un beau grand drapeau américain, comme l'a découvert la chaîne NBC 15.

Sur sa page Facebook, le commerce expliquait dans un gracieux message tout en majuscules, et titré «GOD, GUNS AND FREEDOM», qu’il s’agissait d’un «petit cadeau pour nos estimés clients et une occasion de célébrer notre indépendance». La publication annonçant la promotion a toutefois été supprimée mercredi après-midi.

Pour le moment, un seul couple, M. et Mme Flowers, semble avoir profité de l’incomparable vente pour acquérir un Jeep et ainsi avoir l’occasion de poser fièrement pour la caméra, bible et shotgun en main et sourire aux lèvres.

Notons que pour ceux qui voudraient voyager jusqu’en Alabama pour offrir une jolie camionnette, de même que Dieu, un fusil à pompe et la liberté à leur famille, il faudra se dépêcher, car la promotion n’est valide que jusqu’au 31 juillet.

Une belle occasion de découvrir le Sud des États-Unis dans toute sa splendeur!

