Un inventeur français prétend avoir mis au point une pilule qui améliore l’odeur des flatulences.

L’homme, qui se nomme Christian Poincheval, affirme en effet que son invention peut transformer vos gaz nauséabonds, selon ce que rapporte LadBible, en agréable fragrance de rose ou de chocolat.

Image Lutin Malin

Celui qui réside à Gesvres, à une centaine de kilomètres à l’ouest de Paris, aurait commencé à travailler sur son produit miracle en 2007, comme le mentionne le site officiel de son entreprise: Lutin Malin.

Image Lutin Malin

Ce qui est drôle, c’est que l’URL de Lutin Malin est: pilulepet.com

LOL.

On peut d’ailleurs lire, sur ce site, la genèse de la pilule-pet.

«Nous étions à table avec des copains et après un copieux repas, nous nous sommes presque asphyxiés tant nos pets étaient malodorants. Les vents n'étaient pas très agréables pour nos voisins de table. Il fallait donc faire quelque chose. Le son du pet, on peut encore l'éviter, mais l'odeur, on ne peut rien y faire», y raconte sans gêne le génial créateur.

En plus de la rose et du chocolat, vous pouvez aussi essayer les arômes de muguet, de violette et de gingembre.

Image Lutin Malin

On assure également que la pilule est entièrement naturelle et qu’elle n’est pas considérée comme un médicament. Selon le site officiel de la compagnie, elle est «un complément alimentaire à ingrédients naturels élaboré et homologué en laboratoire de phytothérapie.»

Chaque bouteille de 60 gélules se vend au prix de 19,90 euros (29,70 dollars canadiens).

Pour prévenir les flatulences fétides, le fabricant nous conseille de prendre 2 à 6 gélules par jour, généralement au cours du dîner et du souper.

Les effets se font apparemment sentir «après quelques jours de prise ininterrompue».

Il n’est pas précisé si le produit crée une dépendance...auprès de l’entourage de la personne qui consomme les pilules.

Pour nous voir réagir à des histoires qui sentent mauvais: