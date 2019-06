La légende du métal théâtral prêtera sa voix et son image à une nouvelle série animée Disney qui débutera le 5 juillet.

Les tout-petits se demanderont sûrement, au départ, qui est ce drôle de chien sapé comme le chanteur de School’s Out dans la série Mickey and the Roadster Racers.

Pour adapter le personnage à cet univers enfantin, le nom Alice Cooper a été modifié en Alistair Coop De Ville.

Alice Cooper prêtera donc sa voix au vieil ami de l’oncle de Goofy.

En entrevue avec Entertainment Weekly , le rockeur vétéran a affirmé qu’il avait toujours été un fan de Goofy. Il apprécie aussi le fait que son personnages arbore une garde-robe ressemblant à son costume de scène. Surtout le chapeau avec un serpent semble-t-il...

Étonnamment, lui qui a fait de l’horreur son fond de commerce, il apprécie particulièrement que son personnage ne soit pas du tout menaçant. «Pour une fois que je ne suis pas le vilain», a-t-il commenté.

On s’assagit Alice?

Elles semblent loin les années où Alice Cooper cherchait à tout prix à effrayer les foules avec ses mises en scène macabres.

À quand un dessin animé mettant en vedette Slipknot ou Dark Funeral?

Avec Disney, tout est possible.