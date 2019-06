Quelqu’un a déjà dit qu’on n’est pas vraiment un acteur avant de faire une scène de nudité frontale.

On ne sait pas c’est qui, ou si c’est vrai, mais voici tout de même un quiz conçu par nos amis du Ciné-Quiz du Major Tom.

Ce quiz porte sur les appareils reproducteurs de nos plus grands comédiens et sur les films dans lesquels on peut les apercevoir.

Quiz Le pénis de Roy Dupuis fait une brève apparition dans lequel des films suivants? Jésus de Montréal Being at Home with Claude J'en suis! Jack Paradise (Les nuits de Montréal) J'en suis!

Le pénis de Patrick Drolet enflamme l'écran dans lequel des films suivants? 20h17 Rue Darling Tout ce que tu possèdes Embrasse-moi comme tu m'aimes Le poil de la bête 20h17 Rue Darling

Le pénis de Robert Brouillette nous embrouille la vue dans lequel des films suivants? Eldorado Angelo, Frédo et Roméo Karmina Séraphin: un homme et son péché Karmina

Le pénis duquel de ces grands hommes de la scène et de l’écran nous surprend-il dans le Déclin de l’empire américain? Pierre Curzi Rémy Girard Yves Jacques Gabriel Arcand Rémy Girard

Le pénis de Gilles Renaud a droit à un très gros plan dans lequel des films suivants? Cheech Cadavres La vie secrète des gens heureux Gaz Bar Blues Cheech

Le pénis duquel de ces beaux messieurs peut-on voir en vrai dans Le vrai du faux? Stéphane Rousseau Mathieu Quesnel Normand D'Amour Charles-Alexandre Dubé Mathieu Quesnel

Le pénis du membre le plus beau (et accessoirement qui conduit le plus mal) de Loco Locass Sébastien Ricard est déjà apparu sans chapeau en fleur de lys dans lequel des films suivants? Dédé: à travers le brumes Gabrielle Antoine et Marie Chorus Chorus

Si vous aimez ce type de contenu, le prochain Ciné-Quiz du Major Tom se déroulera le 9 juillet prochain à 20h. Toutes les infos sont ici!