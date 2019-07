Eh oui, tous nos préférés seront de retour dans ce nouveau volet portant sur la suite de Jumanji: Welcome to the jungle. Mettant en vedette Dwayne Johnson, Kevin Hart, Karen Gilian, Jack Black et Nick Jonas, ce nouveau film semble déjà nous offrir tout ce dont un bon film d'action a besoin.

Mais pour le moment, décortiquons un peu la bande-annonce sortie cette semaine.

Voici 5 éléments que vous n'aurez pas remarqués dans la bande-annonce:

1. Spencer partage sa chambre à coucher avec son grand-père.

Capture d'écran/YouTube

2. Les lianes et les ponts ne tiennent avec absolument rien.

Capture d'écran/YouTube

Capture d'écran/YouTube

3. Le personnage de Kevin Hart, Franklin Finbar, porte un insigne interdisant les couteaux sur son torse et il possède un sac à dos plein de munitions.

Capture d'écran/YouTube

4. La télécommande est un curieux mélange d'une manette de PlayStation et d'une de XBox.

Capture d'écran/YouTube

5. Le sous-sol servant d'atelier à Spencer n'a pas du tout changé depuis le premier film.

Capture d'écran/YouTube

Ainsi, l'histoire commence par Spencer (Alex Wolff) qui tente de réparer la console de jeu et qui, accidentellement, relance une nouvelle partie de Jumanji. Cependant, il entraîne cette fois-ci son grand-père qui se métamorphosera en Dwayne Johnson. De nouveaux personnages s'ajouteront à la production et on a bien hâte de voir ça.

Pour voir la bande-annonce, c'est par ici:

Sinon, en attendant la sortie du film, vous pouvez regarder nos vidéos. Elles sont toutes aussi bonnes: