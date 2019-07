Dépêchez-vous d'utiliser vos points Canadian Tire, car bientôt, ils seront dotés d'une date d'expiration!



Chez Canadian Tire, on remplace depuis quelques années les légendaires billets de papier du programme de récompense par des cartes de plastique semblables à des cartes Air Miles, SAQ Inspire ou, pour les plus nostalgiques, Club Z.



Bien sûr, il est toujours possible d'accumuler de l'argent Canadian Tire en papier et de payer ses achats avec ce dernier, mais disons que les consommateurs sont fortement incités à passer à la monnaie virtuelle, le nouveau programme Récompenses Triangle.

Celui-ci a notamment comme avantage de ne pas gaspiller de papier et d'être une mine d'or de données sur les habitudes de consommation.



Toutefois, les clients du Canadian Tire qui ont déjà fait la transition vers la devise virtuelle se doivent d'être vigilants.

En effet, le géant canadien du commerce de détail a profité de la fête de la Confédération pour subtilement modifier les règles du jeu.



Sur son site web, on peut lire qu’à compter du 1er décembre prochain, s’il n’y a aucune activité dans le compte électronique Récompenses Triangle pendant 18 mois, l’argent qui s’y trouve est annulé.

Cela veut donc dire que s'y vous n'effectuez pas d'achat vous rapportant des points Triangle, ou pour lesquels vous payez avec vos points, durant une période d'un an et demi, vous perdrez tout ce que vous avez accumulé.



Canadian Tire précise toutefois que les membres du programme Triangle seront prévenus au moins un mois avant la suppression de leurs points.

À cet égard, cette annonce respecte la loi 134, promulguée en 2018, qui vise à encadrer les programmes de fidélisation et à protéger le consommateur contre l'expiration de leurs points.

Et si vous avez lu jusque ici, il y a certainement une information que vous espérez lire...



NON, LES BILLETS EN PAPIER CANADIAN TIRE N'ONT PAS DE DATE D'EXPIRATION.



Fiou!

-Avec les informations de l'Agence QMI





