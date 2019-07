Disney a trouvé sa nouvelle Ariel!

C'est la chanteuse de R&B américaine Halle Bailey, 19 ans, qui va incarner la princesse Ariel dans l’adaptation en prise de vues réelles de «La Petite Sirène», a annoncé Disney mercredi.

Halle Bailey, qui forme le duo Chloe x Halle avec sa sœur, a réagi sur Instagram en disant que son «rêve devenait réalité».

Elle a accompagné sa publication d’un dessin représentant la princesse Ariel - rousse à la peau pâle dans le dessin animé - avec la peau foncée et des cheveux noirs. Magnifique!

La voici avec sa soeur.

Des vraies sirènes!

Le choix de l’équipe du film s’est porté sur la petite protégée de la vedette planétaire Beyoncé à l’issue de longues recherches, a souligné le réalisateur, Rob Marshall, qui a loué son «rare mélange de caractère, de cœur, de jeunesse, d’innocence et d’épaisseur, sans compter une voix ravissante».

La nouvelle a enflammé Twitter mercredi après-midi, où les admirateurs étaient divisés sur la couleur de peau que devrait avoir, selon eux, la princesse Ariel.

Permettez-nous de rétablir quelques faits. Le Sac de chips aimerait d'abord rappeler que la Ariel du dessin animé de Disney, celle qui abandonne sa famille, ses amis et sa voix pour un gars, existe toujours. La nouvelle ne la remplace pas, car l'ancienne était un dessin. Celle-ci sera en «vraies personnes». Comme il s'agit d'une nouvelle version du film, l'ancien n'est pas détruit. Les deux peuvent maintenant coexister, et vous pouvez encore aimer l'ancienne, en plus de la nouvelle. Tout ça est incroyable.

Sur Instagram, plusieurs artistes enthousiastes ont déjà partagé de superbes dessins de la nouvelle Ariel.

L’an dernier, Disney avait été vivement critiqué pour avoir «blanchi» la princesse Tiana dans «Ralph 2.0» et avait dû refaire plusieurs scènes en catastrophe à quelques mois seulement de la sortie en salles du dessin animé.

Halle Bailey n’est toutefois pas la première femme noire à incarner une princesse Disney en chair et en os. En 1997 déjà, les studios avaient choisi la chanteuse Brandy pour jouer le rôle de Cendrillon. Rappelons également qu'à l'époque, cette nouvelle n'avait tué personne.

Disney a entrepris d’adapter de nombreux dessins animés à succès en films en prise de vues réelles, comme «Dumbo», «Aladdin» et le «Roi Lion», qui sort prochainement sur les écrans.

Le tournage de « La Petite Sirène » doit débuter l’an prochain

- Avec les informations de l'AFP