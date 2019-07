Le premier ministre du Canada est un bon exemple de masculinité non-toxique, selon le quotidien français Le Monde.

Dans un article signé de la plume du chroniqueur Nicolas Santolaria, on peut apercevoir le chef du gouvernement du Canada, Justin Trudeau, s’émouvoir lors des récentes cérémonies commémorant le 75e anniversaire du débarquement de Normandie.

Capture d'écran / LeMonde.fr

Cet article, également disponible en ligne, cherche entre autres à démontrer que l’homme moderne est un homme sensible, et que les trois composantes fondamentales de cette néosensibilité masculine sont l’empathie, le fait d’exprimer ses émotions et le respect des autres.

On est d’accord avec ça. C’est correct.

Mais ce qu’il y a de drôle, c’est que parmi l’immensité de l’infinité de photos d’hommes qui pleurent disponibles dans les banques d’images et sur les fils de presse, c’est un visuel de notre premier ministre qui a été choisi.

En à peine quatre ans à la tête du pays, le beau Justin a donc réussi à se construire une réputation de pleurnichard non seulement «d’un océan à l’autre», mais aussi à l’échelle internationale.

Ce n’est pas pour rien qu’on est «le plusse meilleur pays du monde»!

