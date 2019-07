Shay Mitchell en a surpris plus d’un en juin dernier en annonçant sa grossesse, et c’est maintenant à son tour d’être surprise (et un peu confuse!) lors de la révélation du sexe de son bébé.

Shay Mitchell attend prochainement l’arrivée d’un bébé. Et la révélation du sexe était peu conventionnelle dans la vidéo qu’elle a publiée jeudi sur sa chaîne YouTube. La vidéo s’intitule: N’essayez pas de découvrir le sexe de votre bébé de cette façon à la maison.

Le clip commence par l’actrice de 32 ans qui est couchée sur une table d’évaluation lors d’un rendez-vous de routine chez le médecin. Elle savait alors que son amoureux, Matte Babel, et elle allaient découvrir le sexe du bébé plus tard dans la journée.

«Je pense sincèrement que je vais avoir un garçon parce que... juste le châtiment d’avoir une fille», a déclaré Mitchell plus tard dans la vidéo. «Mes parents me regardaient et me disaient: “C’est un garçon.”»

Et avant la grande révélation, le couple a demandé à ses proches leur hypothèse sur le sexe du bébé.

Capture d'écran/YouTube

Six contre deux, en faveur d’une fille.

Alors que les tourtereaux sont assis à l’extérieur pour attendre de savoir le sexe du bébé, un Power Ranger bleu émerge d’une porte à l’étage, amenant le couple à croire que leur bébé est un garçon.

Capture d'écran/YouTube

«Jamais dans l’histoire des révélations de genre, je n’ai vu de Power Rangers», déclare Mitchell.

Entre ensuite un Power Rangers rose. Shay Mitchell est alors très confuse à ce moment-là.

Capture d'écran/YouTube

«Quoi!?! J’ai des jumeaux? Impossible!!»

Les deux Power Rangers livrent une bataille dans un bassin d’eau et un seul ressort vainqueur: le rose!

Capture d'écran/YouTube

«Oh... mon... Dieu... tout le monde le savait», a dit la star de Pretty Little Liars.

Bref, il faut absolument regarder la vidéo pour voir la confusion et la joie du couple lorsque les amoureux ont connu le sexe du bébé.