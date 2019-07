Les autorités américaines sont aux trousses d’une femme apparaissant dans une vidéo devenue virale où on la voit lécher la surface d’un pot ouvert de crème glacée, avant de le replacer dans le réfrigérateur d’un Walmart du Texas.

Le geste dégoûtant a été filmé et diffusé sur les réseaux sociaux, où il a amassé plus de 11 millions de visionnements. On y voit la femme ouvrir un pot de crème glacée à la vanille de marque Blue Bell et prendre une longue léchée, avant de refermer le couvercle et replacer le produit dans l’étagère réfrigérée.

Si l’auteure du délit rit de son geste dans la vidéo, les policiers et la compagnie qui produit la crème glacée, eux, sont d’un autre avis.

Sur son site web, la compagnie Blue Bell qualifie le geste de «malicieux».

«La sécurité de notre crème glacée est notre principale priorité et nous travaillons d’arrache-pied pour maintenir le plus haut degré de confiance de nos consommateurs envers nos produits, peut-on lire dans une déclaration. L’altération d’aliments n’est pas une blague et nous ne tolérerons pas l’altération de nos produits.»

Les policiers ont laissé entendre que la femme pourrait faire face à une accusation d’altération d’un bien de consommation. Si elle est arrêtée, elle risque une peine de 2 à 20 ans d’emprisonnement et une amende pouvant aller jusqu’à 10 000 $.



