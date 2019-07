Kesha ne ressemble plus à ça

La chanteuse Kesha a décidé d’effectuer un changement de look drastique et on ne la reconnaît même plus!

Kesha a opté pour une nouvelle teinte beaucoup plus sombre que le blond platine qu'elle porte depuis de nombreuses années.

C’est donc avec une toute nouvelle chevelure brune et une frange que Kesha a été aperçue. Une chose est certaine, ce changement capillaire de taille altère complètement le look de l’interprète de «Praying».

Kesha n’est d’ailleurs pas la seule vedette à être récemment passée chez le coiffeur : Céline Dion en a surpris plus d’un la semaine dernière en arborant une coupe au carré très différente de ses longs cheveux habituels.