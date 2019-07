Disney est en feu ces temps-ci! Après la sortie d’Aladdin, celle du Roi Lion qui approche, le choix de qui va jouer Arielle dans La Petite Sirène, on a maintenant droit à une bande-annonce pour Mulan!

Le film ne sera pas un «remake» exact du dessin animé de 1998, il sera beaucoup plus réaliste. À date, on dirait bien que les personnages ne chanteront pas, et qu’il n’y aura pas de dragon qui parle.

Par contre, le film s'annonce excellent!

C’est l’actrice Liu Yifei qui jouera le rôle principal. Elle est une experte en arts martiaux, en danse et chant.

Dans la bande-annonce, on voit Mulan qui se fait annoncer par ses parents qu’ils lui ont trouvé un mari.

Mais Mulan ne veut pas ça, elle désire plutôt se battre.

Dans l’original, elle devait se déguiser en homme pour prendre la place de son père dans l’armée chinoise.

On ne sait pas si la nouvelle version va faire de même puisque dans la bande-annonce, Mulan se bat avec sa longue chevelure qui bat au vent. Pas de déguisement en vue.

Le potentiel amoureux de Mulan, Shang Li, est remplacé par un nouveau personnage qui s’appelle Chen Honghui, un des soldats avec qui elle se bat.

Qu’en est-il de Mushu? Le petit dragon qui accompagnait Mulan dans ses aventures? À date, on sait qu’il fera partie du film, mais on ne sait pas s'il va parler... À suivre!

Le film sortira sur nos écrans le 27 mars 2020, en attendant, voici la première bande-annonce: