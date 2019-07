Le mystère entourant la possible relation amoureuse entre Shawn Mendes et Camila Cabello semble se creuser si on se fie aux dernières photos compromettantes du couple prises par des paparazzi.

C’est que pas plus tard que le 6 juillet dernier, Shawn Mendes avait démenti dans une entrevue de type «Questions - Réponses» qu’il était en couple avec Camila Cabello. Or, plusieurs images du duo derrière le succès «Señorita» circulent actuellement et les vedettes semblent avoir une relation beaucoup plus proche qu’une simple amitié.

Main dans la main, collé-collé : Shawn et Camila ne se gênent pas pour démontrer leur amour au grand jour malgré qu’ils aient démenti toute rumeur de romance récemment.

Une chose est certaine, couple ou pas, les deux chanteurs semblent filer le parfait bonheur en compagnie l’un de l’autre!

Il faut dire que Shawn Mendes s’est toujours fait discret sur ses relations par le passé. Il y a quelques années, la machine à rumeur s’est emballée quand le chanteur a défilé aux côtés de Hailey Baldwin (maintenant Bieber) au gala du MET.

De son côté, Camila Cabello a été en couple pendant un an avec Matthew Hussey, un Youtubeur américain qui donne des conseils sur l’amour. Des rumeurs concernant une potentielle idylle entre Nick Jonas et elle avaient circulé en 2016, mais rien de sérieux ne se serait passé entre les deux.