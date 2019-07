Alicia Moffet donne des nouvelles de sa grossesse

Alicia Moffet devrait accoucher très bientôt de son premier enfant et l’attente semble très pénible pour la future maman qui a bien hâte de voir la binette de sa fille!

La chanteuse donne souvent des nouvelles de sa grossesse par l'entremise des réseaux sociaux et fait tout son possible pour accélérer le travail, comme faire des promenades avec son chien Zara et boire du thé de framboisier. Toutefois, Alicia est toujours bel et bien enceinte.

CAPTURE D'ÉCRAN INSTAGRAM

Elle a d’ailleurs partagé sur ses réseaux sociaux ce qui, espère-t-elle, sera sa dernière photo de «baby bump».

On sait qu’Alicia et Alex attendent une petite fille, mais les futurs parents n’ont pas souhaité dévoiler le prénom de leur bébé avant que celle-ci soit née.

«Nous avons trouvé le prénom, mais nous le gardons secret pour le moment. Cependant, je peux dire que c’est un prénom peu banal», avait indiqué la maman en entrevue. Ils avaient fêté leur shower de bébé dans le confort de leur foyer, entourés de leurs meilleurs amis et de leur famille.

Alicia pense qu’elle va accoucher le vendredi 12 juillet, mais son chum, Alex Mentink, croit que ce sera plutôt le 10 juillet. La date initialement prévue pour l’accouchement était le 18 juillet.