Elle semble bien loin l’époque où la pochette de Kill Em All arrivait à faire peur à vos proches tout en faisant passer Metallica pour un groupe «dangereux».

Avec les années et le succès, Metallica est devenu un groupe «grand public».

Dès le début des années 90, Hetfield, Ulrich et consorts ont enregistré le Black Album avec Bob Rock pour se rapprocher du son de Dr.Feelgood de Mötley Crüe.

De plus, ils se sont dévoilés sans censure dans l’intimité de leur processus créatif pour le documentaire Some Kind Of Monster.

Quelle pourrait être la prochaine étape pour élargir encore plus leur public?

Un livre pour enfant.

The ABCs of Metallica retrace en illustration le répertoire et l’histoire du groupe à travers ses albums.

Comme son nom l’indique, il s’agit d’un abécédaire. Chaque lettre correspondant à un passage de la carrière ou de la discographie du groupe.

Selon Exclaim! , on y trouve aussi quelques anecdotes et faits inusités sur Metallica.

La BD a été conçue par l’auteur Howie Abrams et l’illustrateur Michael «Kaves» McLeer

Récemment, lors d'un concert à Amsterdam, le batteur Lars Ulrich laissait sa place à un jeune batteur de 13 ans le temps de battre les peaux sur l’intro de Seek & Destroy.

Metallica vise-t-il un public encore plus jeune avec ce nouveau bouquin pour enfant?

The ABCs of Metallica sera disponible en magasin à compter du 29 novembre.