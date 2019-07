308 000 personnes ont indiqué sur l’événement Facebook Storm Area 51, They Can't Stop All of Us qu’ils seraient présents, le 20 septembre prochain, lorsque l’assaut sera donné sur cette base militaire américaine.

Depuis les années 1980, cette base ultra-secrète du Nevada est liée aux théories relatives aux OVNIs.

Puisque, aux yeux de certains, le gouvernement américain se fait trop opaque, il doit bien y avoir des preuves de la vie et de la technologie extraterrestres entreposées à Area 51.

C’est de là que vient la motivation pour entrer de force dans la zone interdite, qui est bien entendu défendue avec véhémence par les forces armées étatsuniennes.

À 3 heures du matin, le 20 prochain, plus de 300 000 personnes s’élanceront donc vers la base, en étant seulement armés de cailloux et en se disant que du nombre, tous ne seront pas tués.

Les survivants pourront donc découvrir les secrets des extraterrestres.

L’événement, qui est mis sur pied par la page de memes S***posting cause im in shambles, est bien évidemment une blague qui a pris des proportions ridicules.

Ses organisateurs ont même publié un schéma de leur plan d’attaque qui ne laisse aucun doute quant au «sérieux» de leur démarche...

Les Kyles, qui sont un peu l’équivalent de nos Kevins locaux, déploieraient en premier leur force de frappe, énergisés par des boissons Monster.

Les Rock Throwers se tiendraient derrière eux pour pilonner les militaires de cailloux.

Et les Naruto Runners profiteraient de la diversion pour courir à toute vitesse, comme le personnage de dessins animés japonais Naruto, vers les côtés de la base.

Conscients des dangers de l’internet, les organisateurs du faux-événements ont publié une décharge à l’attention de leur gouvernement: «P.S. Hello US government, this is a joke, and I do not actually intend to go ahead with this plan. I just thought it would be funny and get me some thumbsy uppies on the internet. I'm not responsible if people decide to actually storm Area 51.»

(PS: Allo gouvernement des USA, ceci est une blague et je n’ai pas vraiment l’intention de mettre en oeuvre ce plan. Je pensais juste que ce serait drôle et que j’aurais des “pouces en haut” sur internet. Je ne suis pas responsable si des gens prennent vraiment d’assaut Area 51.)

Dommage, parce qu’ici il y avait 2-3 volontaires prêts à mourir pour la cause.

Cette vidéo n’est pas ultra-secrète. Vous pouvez cliquer dessus.