Qui d’autres que Mattel pouvait proposer cette nouvelle collection de poupées à l’effigie du personnage de Ziggy Stardust créé par David Bowie?

Pour rester dans l’aspect androgyne du personnage(alter ego du chanteur), le fabricant lui a donné les traits de Barbie plutôt que de Ken.

Stereogum rappelle avec raison que si Space Oddity ne constitue pas à proprement parler le début de sa carrière, la ballade représente tout de même les débuts de son succès qui ira en s’agrandissant aux cours des années subséquentes.

Avec Space Oddity, David Bowie accédait sans contredit au statut de rock star.

Cet hymne spatial était lancé le 11 juillet 1969.

Par contre, cette nouvelle poupée à l’effigie de Bowie rappelle davantage les années glam de son personnage Ziggy Stardust, que l’on se retrouve sur les l’album The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars et Aladdin Sane.

La Barbie de Ziggy Stardust se vend au coût de 50 dollars US directement sur le site de Mattel.

Même si le «Thin White Duke» nous quittait le 10 janvier 2016, ses différents looks arborés durant ses 50 ans de carrières continuent d’inspirer de nouvelles collections pour diverses marques. En mars dernier, Vans y allait elle aussi d’une série d’espadrilles aux couleurs de Ziggy Stardust.