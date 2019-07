Qui est le chum de Millie Bobby Brown? Avec qui David Harbour est-il en couple? Si vous vous êtes déjà posé ces questions, cet article est pour vous.

Puisque nous adorons absolument tous les acteurs de Stranger Things, nous avons creusé dans leurs vies privées pour voir s’ils étaient en couple ou non.

Voici les situations amoureuses de tous les acteurs de Stranger Things:

Millie Bobby Brown

Après une relation de 2017 à 2018 avec le chanteur Jacob Sartorius, Millie a été aperçue avec Romeo Beckham, le fils de David et Victoria.

Rien n’est confirmé, ils ne font que commenter leurs publications mutuelles, mais ils feraient un adorable couple!

David Harbour

Adriana M. Barraza/WENN.com

Celui qui joue Chief Hopper serait en couple avec l’actrice Alison Sudol que vous connaissez pour son rôle de Queenie dans les films Fantastic Beasts.

Ils n’ont pas été vus ensemble depuis un moment, mais David publie des photos d'Alison sur Instagram, alors l'amour existe encore!

Finn Wolfhard

Plusieurs fans de «Mileven», le couple de Mike et Eleven dans Stranger Things, aimeraient que les acteurs forment un couple dans la vraie vie, mais ce n'est pas le cas!

Finn semble donc être célibataire. À qui la chance?

Gaten Matarazzo

L'interprète de Dustin est récemment allé à son bal avec sa très jolie petite copine, Lizzy Yu.

Ils sont adorables et n'hésitent pas à partager des photos d'eux sur Instagram. Trop cute!

Caleb McLaughlin

Un autre duo adoré des fans, Caleb, qui joue Lucas, n'est pas en couple avec celle qui joue Max!

Tout semble pointer vers le célibat pour notre cher Caleb. D'ailleurs, Sadie Sink est elle aussi célibataire.

Noah Schnapp

Alors que plusieurs sont fans de «Mileven», plusieurs autres sont plutôt des partisans de «Nillie», le couple fictif que pourraient former Noah et Millie.

Puisque les deux adolescents sont amis dans la vraie vie, ils sont souvent ensemble, mais ne sont malheureusement pas en couple. Noah est célibataire.

Natalia Dyer

AFP

Eh oui, Nancy et Jonathan sont en couple dans l'émission, et les acteurs derrière les personnages le sont aussi!

AFP

Natalia Dyer et Charlie Heaton filent le parfait amour depuis 2016.

Joe Keery

AFP

Celui qui joue Steve est en amour avec l'actrice Maika Monroe depuis qu'ils se sont rencontrés sur le plateau de tournage du film After Everything.

Ils forment un magnifique couple!

Dacre Montgomery

Désolée aux fans de Billy, Dracre Montgomery est en couple avec la mannequin australienne Liv Pollock!

Ils se sont rencontrés il y a environ 2 ans et Liv aurait déménagé aux États-Unis pour se rapprocher de son amoureux.

Maya Hawke

La fille d'Ethan Hawke et Uma Thurman n'est plus sur plus un coeur à prendre! Elle est en couple avec un certain Gus Wenner.

Celui-ci a aussi des parents connus puisque son père est le fondateur du magazine Rolling Stones!