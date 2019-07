Amateurs de vin, nous avons déniché l’endroit idéal où prendre vos vacances!

Situé dans la vallée du Douro au Portugal, le vignoble Quinta Da Pacheca offre depuis peu à ses visiteurs de séjourner dans un de ses 30 énormes barils de vin transformés en chambres.

Les barils sont, en fait, des répliques exactes de ceux qui sont utilisés pour la production du vin, selon The Sun.

Image Quinta Da Pacheca

.

Âgé de plus de 280 ans et situé au coeur d’une région réputée pour l’excellence de ses produits vinicoles, Quinta Da Pacheca met à la disposition des touristes, dans chacun des barils de 30 mètres carrés: un lit circulaire double, une garde-robe privée, une salle de bain complète et une terrasse privée.

Les chambres-barils sont climatisées et le wifi est disponible.

Image Quinta Da Pacheca

Les activités proposées sur place ne sont pas les plus originales, mais elles sont efficaces: vous pourrez ainsi visiter le domaine vinicole et goûter une gamme allant du blanc, au rosé, au rouge, et même au porto.

Image Quinta Da Pacheca

Un restaurant offre également une panoplie de produits locaux non-liés au vin, comme par exemple des confitures et de l’huile d’olive.

Image Quinta Da Pacheca

Si cela vous intéresse, chaque nuitée vous en coûtera 190 euros (280 dollars canadiens) ou 205 euros (302 dollars canadiens) pour la formule incluant le petit déjeuner.

Image Quinta Da Pacheca

Commencez à économiser dès maintenant!

Cette vidéo s’écoute bien accompagnée d’un verre de porto: