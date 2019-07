Joey Cape

Let Me Know When You Give Up

À ce point-ci, l’aventure folk aigre-douce est un cliché, voire un passage obligé, pour tout bon chanteur punk rock. Fort heureusement, le vétéran Joey Cape (Lagwagon, Me First and the Gimme Gimmes, Bad Astronaut, et j’en passe) évite les pièges du genre avec son quatrième album solo. Parce qu’on n’attire pas les punks qu’avec une certaine réputation pis une guitare sèche, Cape flirte également avec le country (sur I Know How To Run et The Love Of My Life) et les mélodies imprévues (la ballade Andalusia s’avère particulièrement ambitieuse). Bref, une agréable surprise.