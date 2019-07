La comédienne Mirianne Brûlé est présentement enceinte de 34 semaines et plusieurs de ses fans veulent connaître le prénom du bébé à venir. C’est dans une publication Instagram que l’actrice a choisi de l'annoncer à ses abonnés.

Mirianne Brûlé vient tout juste de revenir dans la province pour vivre la fin de sa grossesse. La jeune maman séparait son temps entre le pays adoptif de son amoureux, le Costa Rica, et le Québec.

À lire aussi: Mirianne Brûlé partage une incroyable photo de grossesse avant de quitter le Costa Rica

Et maintenant qu’elle est sur le point d’accoucher, elle dévoile finalement le prénom de sa fille sur Instagram.

Elle a mentionné dans un paragraphe entourant la photo que le choix du prénom était fait depuis bien longtemps.

«Ma fille va s’appeler Camila. Dès que je suis tombée enceinte, on était convaincu que c’était une petite fille. On voulait un nom qui sonnait bien en Espagnol-Français et Anglais. C’est mon amoureux qui a trouvé le nom et j’ai tout de suite adoré. Voilà depuis le début de ma grossesse c’est Camila.»

En avril, quelques mois avant de l'annoncer sur les réseaux sociaux, l'actrice de 35 ans avait dévoilé le prénom en exclusivité aux lecteurs de 7 jours, en ajoutant quelques détails sur sa vie en Amérique centrale.

Cette semaine, la comédienne a également publié une magnifique photo de l’évolution de son corps.

Et maintenant, nous avons bien hâte de voir la binette de sa fille!