Abeille Gélinas n’a pas peur de célébrer son âge

C’est ce 12 juillet qu’Abeille Gélinas célébrait son anniversaire en grand sans avoir peur de dévoiler son âge sur les réseaux sociaux.

La soeur de Mitsou Gélinas a partagé une photo d’elle sur Instagram, alors qu'elle porte un chandail dévoilant son âge, soit 40 ans.

L'animatrice et DJ a tenu à adresser un message concernant ce passage dans la quarantaine et à toutes celles qui ont peur de vieillir.

«Qu’on se le dise, 40 ans est un chiffre qui fait peur à bien des femmes... Je me suis moi-même demandé si j’allais dévoiler mon âge, mais à bien y penser; je ne pourrais pas être plus fière!», indique la fêtée en légende de photo.

Elle poursuit en indiquant qu'il ne faut pas se donner des limites à cause de notre âge : il vaut mieux vivre sa vie pleinement.

«J’aime briser les barrières et images préconçues de ce qu’une femme devrait avoir l’air, ou faire à un certain âge. Comme cadeau, je veux simplement continuer à évoluer en tant que femme, amoureuse, amie spirituelle, mère de famille équilibrée, et DJ qui fait lever le party!»