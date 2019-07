Samedi matin, j’ai appris l’existence du controversé film Unplanned et surtout, de sa projection dans les cinémas Guzzo.

Cette œuvre cinématographique est entrée dans ma vie alors que je lisais un article à propos d’un groupe de manifestants pro-choix qui s’étaient présentés au cinéma du Marché central pour faire entendre leur mécontentement.

Y’a rien qui dit cinéma d’été comme un drame alarmiste qui penche du mauvais côté d’un enjeu de société important qui est pourtant réglé depuis au moins 35 ans. Supposé d’être réglé en tout cas.

Unplanned, un film de fiction réalisé par Cary Solomon et Chuck Konzelmann, raconte l’histoire «vraie» (gros guillemets) d’une directrice de clinique où l’on pratique des avortements qui a eu un «moment de clarté» et qui est ensuite devenue activiste antiavortement.

Évidemment, un film qui suscite autant la controverse m’a intrigué et j’ai donc décidé de demander à mon éditrice si je pouvais aller le voir.

«Tu veux juste te faire payer pour aller aux vues?» m’a-t-elle répondu sèchement.

«Non, c’est pour un article.»

«Ah, ok.»

Et juste comme ça, j’étais en route vers le cinéma Guzzo du Marché Central. (Je ne sais pas pourquoi ça s'appelle le marché Central parce que c’est très très loin.)

Je me suis rendu au box-office et j’ai timidement demandé mon billet pour la représentation de 10:30. J’ai appris au même moment qu’ils ne prennent pas les cartes de débit.

Un rapide détour vers le guichet automatique et j’avais «enfin» mon billet.

Ça m’a fait un petit pincement au coeur de déverser 8 dollars pour aller voir un film qui semblait faire l'éloge d’une position très dangereuse et archaïque, tandis qu'il y avait plusieurs autres films que j’aurais préféré voir, comme Aladdin, Annabelle Comes Home, Cinderella and The Secret Prince, Crawl, Menteur, Ploey, Rabbit School, Spider-Man: Far From Home, Stuber, Toy Story 4 et Yesterday.

J’ai traversé le palais du divertissement, passant devant des machines d’arcade, des autos tamponneuses et plein d’autres choses le fun, mais je ne pouvais pas m’arrêter. Je devais aller me taper deux longues heures de propagande anti-choix.

À ma grande surprise (lol), je suis entré dans une salle de cinéma complètement vide et je suis allé m’asseoir pendant que Old Town Road jouait à la radio.

Après quelques minutes de solitude, un homme et deux femmes sont entrés dans la salle.

L’homme du groupe s’est dirigé directement vers moi et j’ai remarqué qu’il portait un gaminet de 40 Days for Life, un OSBL anti-choix qui occupe une place importante dans le film.

Brian s’est présenté à moi et m’a offert un feuillet de l’organisme Québec Vie, dont il est un employé salarié, ainsi qu’un formulaire à remplir si jamais j’étais intéressé à faire un don. Il m’a avoué que c’était la troisième fois qu’il voyait le film en salle.

Au moment où Brian a regagné son siège, un visage familier est apparu dans la salle sombre. C’était ma collègue Vanessa qui était elle aussi venue voir le film pour la job (en tout cas c’est ça qu’elle a dit). Au moins, je n’aurais pas besoin de vivre cette expérience éprouvante seul.

Les bandes-annonces ont commencé. À notre grand étonnement, c’était des de films «normaux». Comme le nouveau Cate Blanchett. Pas de films chrétiens.

Après une dizaine de minutes, c’était l’heure de «l’attraction» principale.

Bon, qu’est-ce que j’ai pensé de film?

C’est vraiment très mauvais.

Évidemment, le film est plein de faussetés par rapport à l’avortement. Étant donné que c’est une oeuvre de fiction, ça ne devrait pas être grave, mais la production n’a pas raté l’occasion de nous rappeler que c’était basé sur une histoire vraie.

Le film part en lion avec une scène sanglante qui montre un avortement, et tout y est caricatural. Le docteur est cruel et semble prendre un malin plaisir à retirer un foetus de l’utérus. Il y a des galons de sang. Et le pire, c’est que sur l’image ultrasons, on peut voir un foetus se débattre pour sa vie en se faisant traîner comme Bugs Bunny par l’aspirateur à bébés.

La scène se déroule sous les yeux d’Abby qui est directrice d’une clinique de santé féminine et qui travaille là depuis presque huit ans. Elle a elle-même «subi» la procédure deux fois, mais elle semble n’avoir aucune idée d’à quoi consiste un avortement.

Ensuite, on remonte dans le temps, pour expliquer minutieusement comment une bonne fille chrétienne a été pervertie par Planned Parenthood, «une méchante corporation multinationale qui pense juste à faire de l’argent» pendant presque une dizaine d'années, pendant lesquelles Abby a été responsable du «meurtre de plusieurs milliers de pauvres bébés».

Heureusement, un gentil militant anti-choix vient à sa rescousse en lui montrant un peu de gentillesse. Elle finit par quitter son travail pour se joindre à lui et sa grande cause.

Unplanned est aussi subtil qu’un piano à queue qui vous tomberait sur la tête. On peut y voir autant si pas plus de faux sang que dans la plupart des films d’horreur (cela sonne comme une exagération, mais c’est vrai).

Même moi, qui est un fervent amateur de films violents, j’ai eu de la difficulté à regarder certaines scènes tellement c'était exagéré.

Unplanned prend tous les arguments pro-choix qu’on est habitués d’entendre et tente de les déconstruire en utilisant des tactiques malhonnêtes.

Évidemment, le commun des mortels ne changera pas d’avis par rapport à l’avortement après un visionnement du film, mais quelqu’un d’un peu moins informé sur la question pourrait se faire induire en erreur.

Je donnerais la note généreuse de trois sur dix au film.

Est-ce que le film devrait être banni?

Non.

Mais on n’est certainement pas obligé de le diffuser. Surtout quand les salles sont presque vides et que le propriétaire du cinéma lance toujours l’argument de la rentabilité pour justifier de ne pas faire jouer de films québécois...

On devrait aussi encourager les gens qui choisissent d’aller voir cette monstruosité à s'informer en amont sur les vrais enjeux relatifs à l’avortement.

Et on devrait surtout interdire aux membres des organismes anti-choix de faire de la sollicitation dans les salles. Désolé Brian, même si t'as l'air bin smatte.