Vous est-il déjà arrivé de devoir réparer un bien sans pour autant avoir les accessoires et matériaux nécessaires pour y arriver?

Si oui, sachez que maintenant, c’est chose du passé. Plusieurs internautes ont trouvé une nouvelle utilité aux nouilles Ramen (en plus de nous faire attraper des vers intestinaux si on les mange crues, selon la légende): réparer des objets de tous les jours.

En concoctant un simple mélange de nouilles Ramen et de colle de type Superglue, il est possible de réparer une multitude de choses sans débourser une fortune et de façon efficace.

Il faut concasser les nouilles instantanées et mélanger la bouffe sèche avec la colle liquide. Pour un peu plus de fantaisie, on peut ajouter l’assaisonnement à nouilles dans la mixture. Wow!

Ensuite, reste plus qu’à sabler la partie arrangée et peinturer. Simple, non?

On a rassemblé pour vous une liste des trucs qu’on peut raccommoder avec des nouilles instantanées.

En Voici 15:

1. Un évier de salle de bain

Capture d'écran/YouTube

2. Une Assiette

Capture d'écran/YouTube

3. Un comptoir de cuisine

Capture d'écran/YouTube

4. Un melon d'eau

Capture d'écran/YouTube

5. Un pare-chocs automobile

Capture d'écran/YouTube

6. Un ongle

Capture d'écran/YouTube

7. Un nid-de-poule

Capture d'écran/YouTube

8. Une patte de chaise

9. Une cuvette

Capture d'écran/YouTube

10. Un skateboard

Capture d'écran/YouTube

11. Une tasse

Capture d'écran/YouTube

12. Un peigne à cheveux

Capture d'écran/YouTube

13. Une tête de Buddha

Capture d'écran/YouTube

14. Un vase décoratif

Capture d'écran/YouTube

15. Une tuile de plancher

Capture d'écran/YouTube

Voilà. Incroyable n'est-ce pas?

