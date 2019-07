Pink ne devait pas s’attendre à créer tout un émoi sur la toile en publiant une photo de ses enfants qui s’amusent au mémorial de l’Holocauste à Berlin. De passage dans la capitale de l’Allemagne pour sa tournée européenne, l’artiste en a profité pour faire visiter le monument à ses enfants Willow et Jameson.

Un cliché de cette visite apparaissant sur Instagram a fait rage auprès des internautes puisqu’on y voit ses deux enfants en train de courir dans ce lieu de recueillement.

Devant ce ras de marée de commentaires haineux, la chanteuse a décidé de répondre à ses détracteurs:

«Pour tous les commentaires ; ces deux enfants sont en réalité juifs, tout comme moi et toute la famille de ma mère. [...] Pour moi, c’est une célébration de la vie après la mort. Gardez votre haine et votre jugement pour vous.»

Et malgré l’avertissement de la rockeuse, plusieurs se sont rebellés en l’accusant de ne pas respecter les victimes de la Shoah.

«Cet endroit n’est vraiment pas un lieu pour jouer à cache-cache chère Pink», écrit un internaute.

«C’est pas sain de montrer à ses enfants à courir dans un lieu de recueillement. Tu devrais leur expliquer les notions de respect», ajoute un autre.

«On s’en fiche de savoir si tes enfants sont d’origine juive ou non Pink. Tu ne cours juste pas dans un lieu de rappel et de commémoration. C’est un endroit de sérénité et de paix. Je respecte ta famille alors, s’il vous plaît, respecte celle des autres», s'indigne un autre usager du réseau.

Le magazine People rappele que l’architecte du mémorial avait affirmé que chacun était libre de visiter l’endroit à sa façon. «Les gens peuvent sauter sur ces piliers, pique-niquer, marcher, prendre du soleil. Et ce n’est pas grave» avait-il confié en 2017.

Une déclaration importante pour Pink à ce qu’on peut voir.