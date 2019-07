Non seulement existe-t-il un concours des «meilleures toilettes au Canada», mais l’une d’entre elles se trouverait dans un restaurant de Québec!

Avez-vous l’habitude de contempler les toilettes de commerces que vous fréquentez?

D’encenser la décoration pendant que vous êtes bien installé sur le Siège, celui avec un grand «S»?

Visiblement, certains petits coins pousseraient un peu plus à l’émerveillement que d’autres. Enfin, c’est si l’on en croit le concours des meilleures toilettes du Canada, organisé par l’entreprise Cintas, justement spécialisée dans la distribution de matériel d’hygiène.

Fait intéressant, on retrouve d’ailleurs parmi les cinq prétendantes au trône des toilettes canadiennes les plus en vogue un «lieu de détente» bien de chez nous, soit celui du restaurant le Cosmos Café, situé sur la Grande Allée, à Québec.

Photo courtoisie

Nommées pour leurs «éléments artistiques» et leurs «éviers de pierre dotés de robinets style cascade», les toilettes du Cosmos se démarqueraient également par leurs «accessoires sans contact», leurs «parois recouvertes de carreaux d’ardoise, dotées d’aquariums originaux».

Photo courtoisie

À lire la description, on se croirait presque dans un «penthouse» de Manhattan, mais non, on parle bien ici d’une toilette publique, là même où encore plusieurs d’entre-nous éprouvent une difficulté monstre à laisser parler leurs besoins les plus primaires.

Notons que l’établissement du centre-ville de Québec croise le fer avec deux toilettes de Vancouver, une de Toronto et une cinquième qui se retrouve située dans une station-service de Lac la Biche en Alberta, mais qui serait malgré tout dotée de grands lustres et de cabinets en bois.

Disons qu’on n’a plus les cabinets louches de bord d’autoroute qu’on trouvait jadis...

En ce qui concerne le concours, les fanatiques d’installations sanitaires peuvent exercer leur droit de vote en ligne jusqu’au 16 août.

Le commerce gagnant se méritera «l’équivalent de 2500 $ de services» de la part de Cintas... de même qu’une place au «Temple de la renommée des meilleures toilettes du Canada» aux côtés d’autres distingués petits coins.

Tout un honneur!

Profitez justement de votre passage sur l'un des meilleurs trônes au pays pour regarder ceci: