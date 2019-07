C’est lundi soir qu’Avril Lavigne a sorti son vidéoclip pour la chanson I Fell In Love With The Devil et elle ose un style gothique.

La chanteuse de 34 ans Avril Lavigne ouvre sa vidéo dans un corbillard qu’elle conduit avec assurance et élégance. La chanteuse est complètement vêtue de noir et semble avoir commis un meurtre. Elle se dirige vers un cimetière lugubre.

Capture d'écran/YouTube

Capture d'écran/YouTube

D’ailleurs, on peut remarquer dans le véhicule un porte-clé qui pendouille sur le rétroviseur central. Celui-ci est en fait deux fusils entrecroisés avec des semblants de roses écarlates.

Capture d'écran/YouTube

Et là, attachez bien vos tuques: Avril est elle-même dans le cercueil que le corbillard transporte.

Capture d'écran/YouTube

Soit-dit en passant, le cercueil est très blanc et ça ne semble pas être le meilleur endroit pour entreposer un corps mort. Mais, passons.

Plus tard dans la vidéo, on ne sait pas comment, mais elle quitte son cercueil pour aller jouer du piano habillée d’une longue robe rouge rappelant un peu le Petit Chaperon rouge.

Capture d'écran/YouTube

Capture d'écran/YouTube

Quelques secondes après cette séquence, la chanteuse se rechange pour finalement ressembler à une morte-vivante. On espère qu’au nombre de crucifix dans la vidéo, le plateau de tournage aura été béni.

Capture d'écran/YouTube

Capture d'écran/YouTube

Pour voir sa vidéo au complet, c'est par ici.

