Voici une liste d’ingrédients que l’on retrouve habituellement dans des nachos:

-des croustilles de maïs

-des olives noires

-des piments jalapeño

-de la salsa

-du fromage (ou du queso, si vous parlez mexicain)

-des poignées de porte

-des tomates en dés

-des échalotes

EUUUUUH! QUUOIOIIOI?!??!?!

Non, non, non. Les poignées de porte ne font pas partie des ingrédients de base des nachos!

Tout le monde sait ça!

En fait, tout le monde sauf des employés d’une succursale des restos de fast-food mexicain Taco Bell.

Récemment, une de leurs clientes, une dénommée Eva Saint sur Facebook, a fait une macabre découverte dans le plat de nachos qu’elle avait commandé 45 minutes plus tôt.

Vous nous voyez arriver gros comme une locomotive dans une piste cyclable: elle a trouvé une poignée de porte dans ses croustilles de maïs drapées d’un savoureux mélange de légumes, sauce et fromage.

Consternée, pour ne pas dire stupéfactée, elle a fait ce qu’elle devait: elle a écrit un MESSAGE FÂCHÉ EN MAJUSCULES sur Facebook.

Voici son message éloquent: «TACO BELL JE M’EN VIENS VOUS PÉTER LA GUEULE TRÈS DRÔLE DE METTRE UNE C&!$$E DE POIGNÉE DE PORTE DANS MES NACHOS S@!0PE»

Elle a ensuite redescendu de son nuage d’indignation pour téléphoner à l’établissement Taco Bell en question, soit celui de Fishkill, dans l’État de New York.

Selon ce que rapporte le Hudson Valley Post, Saint se serait fait répondre à son premier appel que cela était «impossible», avant que son interlocuteur ne lui raccroche la ligne au nez.

À son deuxième appel, personne n’a répondu.

C’est finalement à son troisième appel que quelqu’un a daigné lui répondre convenablement.

Eva Saint a donc reçu des excuses et des coupons rabais.

Mais elle a surtout appris que la poignée de porte n’était pas une poignée de porte, mais bien une poignée de pompe à fromage fondu...

Peu importe, c’est dégueu quand même.

Quant à Taco Bell, ils ont déclaré par voie de communiqué qu’ils prennent cela très au sérieux et bla bla bla... La salsa habituelle que vous pouvez très bien imaginer!

Ouvrez la porte de votre coeur à cette vidéo hilarante: