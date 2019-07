Dans une vidéo publiée lundi, une mère de Terrebonne, Vanessa Pelletier, porte un cri du cœur poignant et souhaite faire une différence pour les enfants qui vivent avec des malformations et des différences.

Elle adresse cette vidéo aux parents et futurs parents, «parce que je pense que vous pouvez faire une différence dans la vie de Floralie et une différence dans la vie de tous les enfants qui sont différents.»

Sa fille Floralie, âgée de quelques mois à peine et mignonne à souhait, a été pointée du doigt dans un magasin par une enfant qui passait avec son parent.

«Ark maman, regarde! Il lui manque un bras à la petite fille!»

Vanessa Pelletier ne souhaite pas critiquer le comportement de l’enfant, mais fait plutôt appel aux parents. Alors que l'adulte disait: «Chut, chut chut» à sa fille qui s'interrogeait sur la condition physique de Floralie, la maman rappelle que c'est aux parents d'éduquer les enfants «à ce que la différence ne soit pas quelque chose d’anormale.»

De plus, Vanessa explique qu’elle aurait préféré «que le parent prend son enfant, s’approche de moi et dit: “regarde comme elle est différente, elle est belle et normale.” J’pense que ça peut les aider eux [les enfants avec des malformations]. Ma fille est normale. Elle est juste spéciale» termine-t-elle les larmes aux yeux.

Les Québécois, émus, ont été nombreux à commenter et à partager la vidéo qui a déjà été vue plus de 600 000 fois.

Un message inspirant à écouter ici: