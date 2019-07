Est-ce la fin pour Maripier Morin et Brandon Prust?

Maripier Morin et Brandon Prust forment un couple parmi les plus admirés du Québec. Toutefois, l’animatrice est de plus en plus vague sur sa relation avec l'ex-joueur de hockey professionnel et les internautes se posent des questions.

Les fans ont remarqué que les deux vedettes ne se suivent plus mutuellement sur Instagram. Plusieurs se demandent pourquoi ils ont décidé de cesser de se suivre et de «liker» leurs publications mutuelles. En 2018, Maripier Morin avait confié au magazine 7 Jours vivre une période difficile avec Brandon. Après leur mariage secret, en juillet 2017, la jeune femme avait changé son nom d’utilisateur dans Instagram pour Maripier Morin Prust. Et maintenant, le nom de Prust a subitement disparu de son compte...

Plusieurs abonnés ont donc pris d'assaut la section commentaires en posant des questions à Maripier et Brandon sur leur relation.

Capture d'écran/Instagram

Capture d'écran/Instagram

Capture d'écran/Instagram

Capture d'écran/Instagram

Capture d'écran/Instagram

La dernière photo publiée par Maripier avec son amoureux date de la Saint-Valentin, soit le 14 février 2019. Même constat sur le compte de Brandon.

Certains gardent espoir, puisque dans une récente publication, Maripier a encore sa bague au doigt.

Les principaux intéressés n'ont toujours pas réagi aux rumeurs qui se font désormais persistantes...

D’ici là, aucune rupture pour nos habituelles vidéos où l’on réagit aux nouvelles de la semaine: