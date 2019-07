Guylaine Tremblay est maintenant blonde et vous voulez absolument voir ça

Nous avons toujours connu la comédienne Guylaine Tremblay arborant une coiffure sombre et loin des teintes pâles. Cependant, c’est chose du passé!

En effet, la comédienne est récemment passée chez le coiffeur et a opté pour une transformation capillaire importante: Guylaine est maintenant blonde!

On a pu constater ce changement drastique de coiffure dans une récente photo Instagram, prise à Havre-Saint-Pierre, alors qu'elle tourne la série Winnebago.

On ne sait pas si cette nouvelle couleur de cheveux a été choisie expressément pour son rôle dans cette série, ou si elle a simplement choisi une nouvelle coloration pour l'été. On sait toutefois que Winnebago est un genre de «Thelma et Louise québécois» et que sa nouvelle crinière pourrait être liée à ce rôle.

Guylaine partagera l'écran avec Josée Deschênes, qu’on a notamment connue dans l’émission La Petite Vie. D’ailleurs, Josée a également changé ses cheveux pour une teinture... rousse!

Il y a longtemps que les deux femmes espéraient travailler de nouveau ensemble. C’est durant le printemps 2020 qu’on pourra admirer nos deux vedettes sur nos écrans.

