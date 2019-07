Il y aura une suite à «Top Gun» et la bande-annonce nous a donné des frissons

Tom Cruise reprend le rôle de Maverick, 33 ans plus tard, pour la suite du film qui a fait de lui une des plus grandes stars du cinéma.

La bande-annonce du nouveau film qui s’intitulera Top Gun: Maverick a été dévoilée aujourd’hui et franchement, en la regardant, on a ressenti un véritable patriotisme américain, et ce, en dépit des récentes frasques du président actuel.

Un peu plus et on se levait sur notre bureau pour scander: «USA! USA ! USA!»

Capture d'écran / YouTube JoBlo Movie Trailers

Tous les ingrédients qui ont fait du vieux Top Gun un film-culte sont de retour: Tom Cruise (évidemment), des scènes d’avion de chasse à couper le souffle, un certain blouson de cuir, des scènes à moto, la chanson-thème ÉPIQUE, des rivalités et bien sûr, une partie de volleyball.

Capture d'écran / YouTube JoBlo Movie Trailers

Voyez par vous-mêmes:

Top Gun: Maverick est réalisé par Joseph Kosinski (qui avait notamment dirigé Tron: Legacy) et est produit par le prolifique Jerry Bruckheimer.

En plus de Tom Cruise, Val Kilmer et Ed Harris font aussi partie de la distribution.

Capture d'écran / YouTube JoBlo Movie Trailers

Le film devrait prendre l’affiche à l’été 2020.

Il y a un peu moins d'action dans cette vidéo, mais elle est plus drôle: