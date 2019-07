Les photos de Kylie Jenner et toute sa bande en vacances sont toutes modifiées et les erreurs se surpassent d’une photo à l’autre

Kylie Jenner a été accusée par les internautes d’avoir ENCORE photoshopé ses fameuses courbes dans de nouvelles photos sexy de vacances sur Instagram.

Les fans affirment que la femme d’affaires modifie drastiquement la grande majorité de ses clichés. C’est ce commentaire qui a d’ailleurs éveillé les soupçons:

«C’est drôle comment leur corps a exactement la même apparence, vous savez ce que cela signifie.»

Capture d'écran/Instagram

Capture d'écran/Instagram

La photo en question est celle-ci où l’on voit Kylie et Anastasia Karanikolaou, sa meilleure amie, avec des courbes semblables et aux mêmes endroits. En plus, les tuiles de pavé en arrière-plan ont été déplacées pour donner l’impression que les bras des demoiselles sont plus minces.

Également, dans une seconde photo, on peut remarquer les coussins cylindriques derrière Kylie qui ont été «courbés» ce qui laisse supposer qu’elle a édité ses clichés. On peut clairement identifier la nuance entre les lignes verticales de chaque côté de l’oreiller.

Capture d'écran/Instagram

Capture d'écran/Instagram

Capture d'écran/Instagram

Certains internautes n’ont pas hésité à offrir des conseils à l’influenceuse pour ne pas commettre la même erreur.

«La prochaine fois que vous utiliserez vos photos sur Photoshop, assurez-vous de ne pas être assis devant un oreiller rayé;)» a écrit un fan.

Aussi, voyez cette photo qui présente une Kylie Jenner aux hanches excessivement larges, un peu trop pour la réalité...

Capture d'écran/Instagram

Et reste ce dernier cliché réunissant le clan. Cependant, la robe d’Anastasia n’est pas fluide avec sa jambe. Comme si on avait un peu trop rapetissé sa cuisse ...

Capture d'écran/Instagram

Et pour la fin, la plus obvious des modifications, observez cette photo; plus précisément la jambe d'Anastasia assurément trop petite pour son corps.

