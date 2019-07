Anouk Meunier surprend tout le monde avec cette annonce

Deux visages paniqués, les mains embourbées de couches, d’un biberon et de minuscules chaussures... Anouk Meunier a annoncé la plus belle nouvelle qui soit avec une bonne dose d’humour, sur les réseaux sociaux, vendredi matin.

Son conjoint, le journaliste Daniel Melançon, et elle attendent un enfant!

«Depuis quelques semaines déjà, on vit la plus belle histoire du monde! Et je suis tellement fébrile de la partager avec vous aujourd’hui !!!», a écrit Anouk pour accompagner quelques photos publiées sur Instagram et Facebook.

Anouk Meunier et Daniel Melançon forment un couple depuis neuf ans, à l’époque où Anouk était chroniqueuse et en charge des segments météo à Salut Bonjour. Daniel Melançon est toujours chroniqueur sportif à l’émission matinale de TVA.