Du caca, des pets et du sang: on retourne en enfance avec les nouvelles les plus débiles de la semaine

Il fait beau et chaud, et les actualités les plus loufoques sont tout aussi belles et chaudes!

Une petite semaine ordinaire dans la vie du Sac de Chips ressemble à ceci: un gros dégât d’excréments, un pet aux conséquences terribles, un couteau planté là où ça fait mal et une pluie d’argent qui s’abat sur une autoroute...

Et ça, c’était juste cette semaine.

Justement, voyez les réactions de nos illustres collègues lorsqu’ils ont pris connaissance de ces merveilleux textes.

Les nouvelles qui nous ont fait rire cette semaine:

1. Un aspirateur robot roule sur du caca de chien et en étend partout dans la maison

2. Un gros pet trahit un suspect qui se cachait de la police

3. Un homme se fait poignarder dans l’oeil et affronte son agresseur avec le couteau toujours planté dans le visage

4. Il pleut de l’argent sur l’autoroute après qu’un camion blindé eut perdu une partie de son chargement

