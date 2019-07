Le Festif comme si vous y étiez! [PHOTOS]

Le Festif! de Baie-Saint-Paul débutait hier et l’évènement musical affiche déjà presque complet.

Le public du Festif!

Un 10e anniversaire qui commence en force avec des têtes d’affiche qui n’ont pas caché leur joie de faire partie du «party».

Les Louanges

«Est-ce qu’on se connaît Festif! ? On m’a parlé de vous (...) Et je dois vous dire que je ne suis pas déçu», a lancé Vincent «Les Louanges» Roberge devant des fans qui chantaient ses paroles.

Photo: MC Noël Les Louanges

L’artiste n’a pas tardé à enchainer les chansons de son album La nuit est une panthère tout en dansant langoureusement pour son public.

Photo: MC Noël

Qualité Motel s’est ensuite chargé de faire danser la foule en reprenant la chanson du groupe Mixmania «C’tun party, c’tun party. C’est un bon party d’gars».

Qualité Motel

Disons que les 25-35 ans ont compris la référence.

Qualité Motel

Alliant les hits connus comme Shakira, Spice Girls, Snoop Dogg ainsi que Think of you de Gregory Charles, il n’en fallait pas plus pour conquérir le cœur des festivaliers.

Chromeo a été ensuite accueilli chaleureusement. Le groupe était enfin de retour au Québec après une longue absence.

Photo: MC Noël Chromeo

«Nous sommes heureux de pouvoir parler en français», ont-ils lancé à la foule. D’ailleurs, c’était leur première fois au Festif!

Chromeo

À minuit, le festival offrait deux atmosphères musicales complètement différentes.

Du côté de l’hôtel Germain, la pianiste Alexandra Stréliski offrait une prestation tout en douceur sous les étoiles de Baie-Saint Paul.

Photo: MC Noël Alexandra Stréliski

Pour l’occasion, une scène sur l’eau a été aménagée dans un jardin.

«Vous êtes peut-être un peu saoul à cette heure-là. Alors (ma musique) va peut-être vous amener tout doucement dans les bras de Morphée.»

Vêtue de noir, celle qui s’est fait connaître notamment pour avoir travaillé sur des projets avec le cinéaste Jean Marc Vallée a su transporter les festivaliers, les amoureux enlacés dans le jardin et ses fans de la première heure.

Pendant ce temps, sous un chapiteau à quelques mètres de l’Hotel Le Germain, Dead Obies galvanisait la foule avec leur énergie.

Dead Obies en concert

Ils étaient nombreux à connaître les paroles et à festoyer en grand.

La foule pendant le concert de Dead Obies

Le Festif! c’est ça; un mélange de tout: de folie, de douceur, de magie dans une ambiance de fête.