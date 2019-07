On a invité Hanorah chez Steve’s Music et la prestation est super débile écœurante! [Vidéo]

Rares sont les autrices-compositrices-interprètes de la trempe de Hanorah.

Après avoir conquis le grand public avec sa participation remarquée à La Voix, l’artiste charmait également l’étiquette indé Dare To Care (Cœur de pirate, Kroy, Malajube, etc.) qui allait l’épauler, plus tôt cette année, pour faire paraître un premier maxi.

Il y a quelques semaines, on proposait à la chanteuse et musicienne de trainer son équipement et ses compatriotes chez Steve’s Music le temps d’une entrevue et d’une prestation.

Non seulement le clan Hanorah a accepté, mais il a soufflé l’équipe de tournage et le personnel sur le plancher ce jour-là avec son interprétation!

Pour l’entrevue, voici donc...

Hanorah est en concert GRATUIT ce soir, dès 19h, sur la Plaza St-Hubert dans le cadre du festival Atmosph'air.