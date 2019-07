Le Festif! s’éclate dans l’eau [PHOTOS]

Il fait chaud à Baie-Saint-Paul depuis le début du Festif! Tous les moyens sont bons pour une petite «saucette» dans la rivière du Gouffre incluant une invitation en kayak avec le coloré groupe Bleu Jeans Bleu.

Depuis jeudi, la température oscille entre 25 et 39 degrés. Les amoureux de musique alternent entre les spectacles et la baignade.

D’ailleurs, plusieurs personnes avaient les deux pieds dans l’eau lors du spectacle d’Ariane Moffatt à midi hier.

Des mélomanes au spectacle d'Ariane Moffatt.

La scène qui est aménagée sur le quai donne directement sur la rivière, au grand bonheur des baigneurs.

«J’te gâte all dressed»

La chaleur accablante s’est poursuivie en après-midi. L’invitation d’hier des organisations du festival était donc séduisante; une journée en kayak incluant un spectacle de Bleu Jeans Bleu sur une scène flottante. Une première au Festif!

Les différents publics du show de Bleu Jeans Bleu

Le groupe musical qui allie humour et mélodies entrainantes est connu pour ses succès Coton ouaté, J’te gâte all dressed» et J’ai mangé trop de patates frites, notamment.

Il n’en fallait donc pas plus pour crier: «présent».

14h30: les festivaliers étaient invités à monter dans un bus jusqu’au parc du gouffre.

Le soleil plombait sur la plage et la moindre parcelle d’ombre était occupée.

15h30: une bande de kayakistes ont pris d’assaut la rivière en fin de journée.

Une partie du public du show de Bleu Jeans Bleu.

Le paysage était magnifique. Une vraie carte postale. Quelques kilomètres plus loin, une scène sur l’eau aménagée pour l’occasion est apparue.

Une foule était déjà installée sur le pont pour regarder le spectacle au loin.

Y'avait BEAUCOUP de monde au show de Bleu Jeans Bleu

D’autres festivaliers s’étaient amassés sur la petite plage qui bordait la scène.

D’autres avaient pris place sur des bouées gonflables fixées à des ancrages.

16h45: début du spectacle!

Les membres de Bleu Jeans Bleu habillés de la tête au pied en denim étaient visiblement heureux d’inaugurer la première scène flottante.

Bleu Jeans Bleu en concert.

La foule ne s’est pas gênée pour les applaudir à leur arrivée sur scène.

Les spectateurs attendaient surtout que le groupe interprète la chanson de l’heure Coton ouaté. Un moment absurde où les festivaliers vêtus de leur costume de bain chantaient les paroles: «Heille! Fais-tu frette ? T’es-tu ben dans ton coton ouaté ? Heille! Y’a l’air de faire frette. T’es-tu ben dans ton coton ouaté».

Il faisait alors 35 degrés.

Bleu Jeans Bleu en concert.

La chaleur intense a d’ailleurs forcé le chanteur Claude Cobra a sauté à l’eau, enlevant non pas son coton ouaté, mais bien sa chemise en jeans.

Il faisait trop chaud pour un coton ouaté finalement...

C’est chaud! C'est chaud!

Après une journée au soleil, s’enfermer à l’intérieur pour un moment n’était pas de refus.

La soirée a débuté en douceur avec une performance de Stéphanie Boulay en première partie de Safia Nolin dans la salle Multi de l’Hôtel Le Germain.

Safia Nolin en show!

Cette dernière n’a pas caché son bonheur d’être à Baie-Saint-Paul. «J’aime tellement ça. Je me suis baignée hier, aujourd’hui, avant le show pis sûrement après le show aussi», a-t-elle lancé en riant.

Safia Nolin en show!

Safia Nolin était accompagnée de la chanteuse Pomme ainsi que son bon ami Philémon Cimon au grand plaisir des spectateurs.

En fin de soirée, le rappeur Zach Zoya a réchauffé la salle avant l’arrivée de FouKi, l’une des têtes d’affiche du Festif! Zach Zoya a un style bien à lui alliant RnB, rap et un «flow» de musique assumé.

Zach Zoya en show.

La table était mise pour la performance de FouKi qui a fait lever la foule, âgée entre 10 et 65 ans, qui était déjà conquise d’avance.

FouKi en concert.

Les chansons de son dernier album «Zayzay» confectionné avec le beatmaker QuietMike résonnaient sous le chapiteau qui était plein à craquer.

FouKi en prestation.

La foule n’a pas laissé tomber l’artiste une seconde allumant même la lumière de leur téléphone cellulaire pour le succès iPhone qui joue présentement dans les radios au Québec.

FouKi en prestation.

Bref, il faisait chaud partout au Festif! hier.