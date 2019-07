Un trapéziste avec la diarrhée n’a pas fait caca sur 23 personnes

En 2019, le terme FAKE NEWS est surtout utilisé pour décrire une nouvelle ou une chronique d’opinion avec lequel quelqu’un n’est pas d’accord.

Mais autrefois, on utilisait ces deux mots pour désigner une nouvelle qui était fausse.

Comme cette nouvelle, qui est devenue virale, mais qui est fausse.

Tout y était pour un succès médiatique.

Imaginez la scène.

Un trapéziste, suspendu des dizaines de pieds au-dessus d’une foule omnibulée.

Sa vie est en jeu.

Un seul mouvement inexact et notre pauvre saltimbanque se retrouvait écrapou sur le sol.

La tension est à son comble.

Et au moment crucial de son numéro, pouf!

Diarrhée sur tout le monde.

C’est vraiment drôle. Comme la scène dans Le petit monstre 2 où tout le monde vomit dans le manège qui ressemble au disco ronde.

Mais hélas, la nouvelle a été publiée pour la première fois sur le site satirique This Is News en mars dernier. En juin, la nouvelle est devenue virale quand plusieurs autres sources ont partagé et repris la nouvelle, malgré le fait qu’elle ne soit même pas un peu vraie.

Même jusqu’à il y a quelques jours, la nouvelle continuait de faire son chemin sur des sites web français.

Évidemment, on le répète, c’est très drôle. On aurait tous aimé que ce soit vrai. Mais malheureusement, 23 personnes ne se sont pas fait arroser par une pluie de diarrhée venue directement d’un acrobate.

Dommage.