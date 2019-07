Céline Dion serait-elle à Montréal avec Pepe Mounoz?

Le styliste et ami de Céline Dion Pepe Munoz est à Montréal. Notre Céline nationale est-elle, elle aussi, dans la métropole avec son acolyte? C’est une théorie qui se tient, puisque le duo a l’habitude de voyager aux quatre coins du monde ensemble.

Sur Instagram lundi, le danseur a partagé une photo où il pose devant une affiche du festival Juste pour rire, dans le Quartier des spectacles.

Or, même si Céline n’est pas à ses côtés et même si elle ne s'est pas manifestée sur ses réseaux sociaux, plusieurs abonnés se demandent si l’interprète de My Heart Will Go On est bel et bien arrivée.

Céline avait effectivement révélé dans une vidéo, partagée au mois d’avril lors de l'annonce de sa tournée nord-américaine Courage, qu’elle allait passer du temps au Québec cet été avant sa série de spectacles qui débutent en septembre: «Nous allons passer trois mois à Montréal, où ma famille est installée.»

La diva s'installera d'ailleurs plusieurs jours au Centre Vidéotron à Québec pour répéter sa tournée.

Par contre, puisque les jumeaux ne seront pas de la partie pour sa tournée (à moins que les plans aient changé depuis!), la chanteuse a évidemment l’intention de faire quelques aller-retour vers Las Vegas.

Alors, est-ce que Céline est en ville? Gardez l’œil ouvert!