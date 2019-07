Kevin Hart dans un camp de jour près de chez vous à Montréal

Il y a quelques semaines déjà, la bande-annonce du second volet de Jumanji apparaissait sur nos écrans et maintenant, Kevin Hart nous offre un second cadeau pour notre plus grand bonheur...ou celui des enfants de ce camp de jour de Montréal!

En effet, l'acteur est à Montréal pour la belle saison pour deux raisons particulières; les festivals et les tournages.

Et c’est entre deux plateaux de tournage pour Fatherhood à Pointe-Claire, dans l’Ouest-de-L’Île, que Hart a été rendre visite à des jeunes d’un camp de jour.

Visiblement, les enfants étaient des fans de l’acteur puisque ceux-ci tenaient bien haut des pancartes à l’effigie de l’homme.

Touché et ému par leur geste, Kevin a publié sur sa page Facebook une photo rassemblant les enfants qui l’attendaient.

Également, de la crème glacée offerte par l’acteur était distribuée aux jeunes, un geste fort apprécié lors de cette canicule.

Le film Fatherhood, mettant en vedette Kevin Hart et inspiré d’une histoire vraie, est en tournage jusqu’au 16 août dans la métropole.