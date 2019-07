Le créateur des Simpson confirme qu’un nouveau film est en préparation

Selon Matt Groening, à qui l’on doit l’existence de la célèbre famille de Springfield, un deuxième long-métrage les mettant en vedette est en chantier.

C’est, du moins, ce qu’il a laissé sous-entendre ce week-end lors du Comic-Con de San Diego.

Les Simpson avaient fait le passage vers le grand écran pour la première fois en 2007, avec The Simpsons Movie, un film qui avait un beau succès critique et commercial, mais qui ne fait pas l’objet d’un culte non plus.

Depuis, les rumeurs se faisaient persistantes quant à une éventuelle suite.

La sortie publique de Groening intervient alors que Disney a fait l’acquisition, au printemps, de Fox, diffuseur depuis 30 ans des péripéties d’Homer, Marge, Bart, Lisa, Maggie et compagnie.

«Il n’y a aucun doute qu’il y aura un autre film des Simpson un de ces quatre», a indiqué Groening en conférence de presse, comme le rapporte NME.

Il a ajouté: «Je pense que Disney en veut pour son argent.»

Cette fois-ci, par contre, l’équipe derrière les Simpson risque de faire les choses différemment, puisqu’elle conserve un goût amer de la dernière production.

«Nous n’avions pas une équipe-B pour faire le film, alors les mêmes personnes qui écrivaient, animaient, faisaient les voix et la musique pour la série télé le faisaient également pour le long-métrage», a précisé Groening. «Cela nous a presque tués.»

D’ici à ce que le nouveau film prenne l’affiche, les Simpson seront de retour à la télé pour leurs trente-et-unième et trente-deuxième saisons, ce qui en fait la sitcom diffusée depuis le plus longtemps à la télévision américaine.

Nous, on est rendus à notre quinzième épisode pis on se trouve ben bons: