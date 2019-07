Bisbille entre 3 anciens candidats d'Occupation Double

Ça brasse entre 3 anciens candidats d'Occupation Double alors qu'Alexandra Cosentino de la saison à Bali a dénoncé certaines actions de Michael de la saison en Grèce.

Alexandra explique dans une suite de stories sur Instagram qu'elle allait rejoindre sa famille à Fort Lauderdale en Floride, mais que Michael l'avait convaincu de faire un arrêt de quelques jours à Miami, lui promettant qu'il irait la chercher à l'aéroport.

Ce dernier s'y trouve depuis quelques temps, il a même loué une villa dans laquelle Kylie Jenner a déjà résidé.

Bref, après avoir changé son vol exclusivement pour passer quelques jours à créer du contenu avec Michael, Alexandra fût bien surprise de s'appercevoir que non seulement Michael n'était pas présent à l'aéroport pour venir la chercher, mais qu'il ne répondait pas non plus à ses appels ni à ses textos.

Capture d'écran Instagram

Désemparée, Alexandra a du prendre un Uber de Miami jusqu'à la ville où sa famille se trouve, soit à environ 1 heure de route de là.

Capture d'écran Instagram

Le plus étrange là-dedans, c'est que Michael était actif sur Instagram exactement en même temps où Alexandra semblait être en détresse.

Capture d'écran Instagram

Il s'est baigné, puis a enregistré de la musique en studio avec une mystérieuse jeune femme.

Capture d'écran Instagram

Puis, Karine St-Michel s'est ajouté à la conversation.

Capture d'écran Instagram

Celle qui a participé à OD Bali a déjà été en couple avec Michael. Elle s'est adressée à ses abonnés pour leur dire que c'est exactement le genre de comportements que Michael avait dans leur relation. Elle a même partagé qu'une jeune femme qui avait fréquenté Michael lors de leur participation à une émission de télé-réalité en France l'avait contactée, puis qu'une autre (anonyme) avait vécu quelque chose de similaire.

Capture d'écran Instagram

«Nasty Joe», ou Anastasia de son vrai nom, la participante à la tété-réalité française, s'est elle aussi exprimée sur la situation.

Elle a ajouté que Michael était un acteur, et qu'il agissait en tant qu'acteur dans ses relations personnelles également. Elle dit même: «Tout est fake chez lui».

On espère qu'il aura une explication pour Alexandra et qu'elle passera tout de même un beau voyage!