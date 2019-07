Freddie Gibbs rappe en tenant son bébé et c’est la plus belle chose que vous verrez aujourd’hui

Freddie Gibbs est probablement un des meilleurs rappeurs actuels.

Et même de tous les temps.

Malgré nos attentes incroyablement hautes, il a réussi à se surpasser.

Lors d’une énième apparition à l’émission de radio Los Angeles Lakers sur Power 106, Freddie était accompagné.

Et pas par n’importe qui. Freddie Gibbs Junior, âgé d’à peine un an, est resté assis paisiblement sur les genoux de son père, pendant que ce dernier mettait le feu au studio en livrant un freestyle électrisant de presque trois minutes sur l’air de My Type of Party de Dom Kennedy.

Si le jeune Gibbs hérite ne serait-ce qu’une fraction du talent de son vieux, on peut s’attendre à des grandes choses de lui.

Bravo pour la conciliation travail-famille.