Joe Jonas et Sophie Turner ont consulté un thérapeute après la mort de leur chien dans un accident

Cette semaine, Waldo Picasso, le chien de Joe Jonas et Sophie Turner, a été tué par une voiture à New York.

Selon le média TMZ, ce tragique accident est arrivé ce 24 juillet dernier dans le Lower East Side de Manhattan. Leur gardien avait Waldo en laisse lorsque le chien a été effrayé par un piéton, s’est échappé, a couru dans la rue et a été heurté gravement par un véhicule.

Toujours selon le même média, Joe et Sophie se sont présentés à la police deux jours plus tard pour signaler l’incident. Ils ont retardé le signalement puisque le couple a dû voir un thérapeute tellement l’événement l'avait bouleversé.

Joe et Sophie ont eu Waldo en avril 2018. Ils ont également pris un second chien de la même portée, soit Porky. Les deux stars avaient créé un compte Instagram pour Waldo et son frère, Porky.

À la base, Joe avait choisi Porky pour faire une surprise à Sophie, mais le chanteur a finalement décidé d’adopter également Waldo lorsqu’il a vu son museau.