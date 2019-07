Qui est Stassiebaby, la nouvelle meilleure amie de Kylie Jenner?

Kylie Jenner a rompu avec son ancienne meilleure amie, Jordyn Woods, après que cette dernière eut été accusée d’entretenir une relation avec Tristan Thompson, le copain de Khloé Kardashian. Quelques mois plus tard, tout porte à croire que la jeune milliardaire est passée à autre chose et a désormais quelqu’un de nouveau qui reprend ce prestigieux titre de BFF.

Pour tout comprendre: C’est fini entre Khloé Kardashian et Tristan Thompson à cause de la bff de Kylie Jenner

Vous avez sûrement remarqué une jolie blonde aux côtés de Kylie dans plusieurs de ses publications Instagram.

La jeune femme est Anastasia Karanikolaou, surnommée «Stas» par Kylie, et leur amitié remonte à très loin : elles se sont rencontrées à l'école primaire!

«Stas habitait littéralement chez nous. Ma mère se fâchait parfois et disait: “Est-ce qu’elle va rentrer chez elle un jour?” Puis, elle (Stas) amenait toutes ses affaires et nous vivions ensemble», a raconté Kylie dans une entrevue où elle s’est confiée sur leur amitié.

Les meilleures amies sont tellement proches qu'elles ont toutes les deux décidé de se faire tatouer «Stormi», le nom de la fille de Kylie, sur le bras.

Anastasia est bien plus que l’amie de Kylie: elle est aussi mannequin et vlogueuse, avec plus de 280 000 abonnés sur YouTube et 5,4 millions d’adeptes Instagram. Dans l’une de ses vidéos les plus populaires, Stassi se confie sur son expérience avec la chirurgie plastique. Dans cette même vidéo, vers les 30 secondes, on peut apercevoir Jordyn Woods (l’ex-BFF de Kylie!). On sait que Jordyn et Stassi ont déjà été très proches, mais on ne sait pas si elles le sont toujours aujourd'hui.

Après le scandale de Tristan Thompson, Kylie avait indiqué que cet incident était un coup du destin et que cela l’avait amenée à évoluer. Elle s’affiche désormais aux côtés de Stas et a même célébré ses 9 années d’amitié avec la belle blonde en disant: «9 ans plus tard, tu es toujours aussi vraie. Je t’aime pour toujours et à jamais.»

Elle semble bien entourée!