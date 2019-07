Caitlyn Jenner veut devenir mère à 70 ans

Caitlyn Jenner, qui aura bientôt 70 ans, souhaite faire appel à une mère porteuse pour avoir un enfant avec sa copine Sophia Hutchens.

Jenner et Hutchens, une femme transgenre de 22 ans, forment un couple depuis 2017, bien qu’elles ne l’ont jamais officiellement confirmé.

Caitlyn Jenner a déjà six enfants biologiques - dont les très connu Kylie et Kendall Jenner, quatre beaux-enfants et 14 petits-enfants, mais, selon ce qu’elle aurait dit à des proches, elle serait prête pour une nouvelle aventure.

«Caitlyn et Sophia ont parlé de commencer une famille ensemble, et malgré que Caitlyn ait déjà 10 enfants, elle n'a jamais eu la chance d’en élever un en tant que mère, ce qu’elle a toujours rêvé de faire» a affirmé une source à la revue Closer.

Toujours selon cette source, Kendall et Kylie n’ont pas accueilli la nouvelle chaleureusement, craignant que leur mère se fasse manipuler par sa conjointe qui est sa cadette de presque 50 ans.

Par contre, sa belle-fille Kim Kardashian serait très excitée de la nouvelle. Elle aurait même donné des conseils au couple, puisqu’elle a aussi fait affaire avec une mère porteuse deux fois.

Bonne chance au couple.