Le prince Harry et Meghan Markle ne veulent pas plus de deux enfants pour des raisons écolos

Le prochain enfant du couple royal (s’il y en a un) pourrait bien être le dernier.

C’est que la duchesse de Sussex, Meghan Markle, a agi à titre de directrice invitée pour la prochaine édition britannique du magazine Vogue, et elle a obtenu les «confidences» de son mari le prince rouquin.

En effet, Harry s’est aussi prêté au jeu en agissant à titre d’intervieweur. Dans ses nouvelles «fonctions», il s’est entretenu avec la primatologue (spécialiste de l’étude des primates) Jane Goodall, et c’est là qu’il a fait la révélation.

Le 20 minutes souligne que la question environnementale est rapidement venue teinter la discussion.

Le USA Today a publié des extraits de l’échange entre le prince Harry et Jane Goodall sur l’avenir de la planète. Le duc de Sussex a expliqué pourquoi il ne voulait que deux enfants.

«Deux (enfants), maximum. À cause des personnes que j’ai rencontrées, des endroits que j’ai eu la chance de visiter. J’ai toujours aimé la nature, ressenti une connexion avec elle. Mais j’ai toujours voulu m’assurer qu’avant d’avoir un enfant, et même avant d’espérer en avoir, aussi intelligents et évolués que nous soyons supposés l’être, nous puissions laisser quelque chose de mieux pour la prochaine génération.»

Le petit Archie ne doit pas s’attendre à être l’aîné d’une famille nombreuse.

S’agissait-il d’une pointe de Harry envers son frère William, futur roi, qui a déjà trois enfants? On sait que les frangins ne sont pas en super bons termes ...